Ruud Feltkamp stapt na ruim twaalf jaar uit de soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat maakte hij maandagavond zelf bekend in RTL Boulevard.

De afgelopen dagen gingen al geruchten dat de 29-jarige acteur ermee zou stoppen, omdat in een teaser op Instagram werd gesuggereerd dat zijn personage Noud Alberts vertrekt.

Feltkamp was in 2006 voor het eerst te zien in de soapserie, die zich afspeelt in het fictieve Meerdijk. Hij was de afgelopen jaren ook in diverse films te zien, waaronder Lover of loser en Toscaanse Bruiloft.

In 2012 was hij deelnemer in Expeditie Robinson en vorig jaar deed hij mee aan het programma Maestro. Feltkamp wil zich gaan richten op het bedrijf Cryptohopper, dat hij met zijn broer Pim opzette.