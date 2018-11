Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Juridisch programma: De Rijdende Rechter

22:25 - 23:00 uur op NPO 1

De 72-jarige Trees onderging een vetbevriezingsbehandeling bij Perfect You, maar is nu boos omdat ze niet slanker lijkt te worden. Concurrent Mr. Frank Visser had eerder deze week al zijn handen vol en nu is het weer de beurt aan Mr. Reid om de gemoederen te bedaren.

Reportageserie: Volle zalen

20:25 - 21:00 uur op NPO 2

Igone de Jongh is 38 jaar en voor een ballerina is dat oud. Maar De Jongh danst nog immer bij Het Nationaal Ballet. Cornald Maas volgt haar bij de repetities voor het loodzware La Dame aux Camélias.

Actualiteitenprogramma: Onderstromen

22:55 - 23:55 uur op NPO 2

Ad Verbrugge is een filosoof die boeken schreef over liefde en over seks. Hij praat daar graag over. Met name over het leven. In Onderstromen vaart hij langs Nederlandse kustplaatsen om wijsheid te vinden.

Realityprogramma: Anorexia Eetclub

21:05 - 21:50 uur op NPO 3

Tatum Dagelet helpt zes jongeren om te gaan met de bekendste eetstoornis die er is: anorexia nervosa. Onder begeleiding van een diëtist doen ze boodschappen, koken ze en eten ze de boel samen op. Voor de meesten is dit een doodgewone zaak, maar niet voor mensen die aan anorexia nervosa lijden.

Filmkomedie: Matchstick Men

20:30 - 22:45 uur op SBS9

Nicolas Cage is in Matchstick Men (recensie) een zwendelaar die met Sam Rockwell goedgelovige mensen geld uit de zak klopt. Hij ontdekt dat hij een tienerdochter heeft terwijl hij net op het punt staat om de slag van zijn leven te slaan.

