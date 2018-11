Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reality: Typisch Zevenkamp Rotterdam

19.15 - 19.50 uur op NPO 2

De camera's van Typisch...! zijn vanaf vandaag te vinden in Zevenkamp, een hele gewone wijk aan de oostelijke kant van Rotterdam, vlak bij de Zevenhuizerplas. Markante buurtbewoners worden gevolgd tijdens hun dagelijkse bezigheden.

Film: Harry Potter and the Half-Blood Prince

20.30 - 23.40 uur op NET5

De voorlaatste Harry Potter-film (lees hier tien dingen die je nog niet wist over de films). Bijzaken worden afgerond, de belangrijkste plotlijnen komen bij elkaar en je voelt de climax steeds duidelijker naderen. Regisseur David Yates liet in de vorige film al zien dat hij weet hoe je balans aanbrengt tussen beladen momenten en hij is de kunst nog niet verleerd.

Datingprogramma: Undress For Love

20.30 - 21.30 uur op RTL 5

Het is nu inmiddels tien jaar geleden dat Lieke van Lexmond voor de laatste keer uit de kleren ging voor Playboy. Nu gaan zes singles - die RTL met moeite wist te vinden - bij haar uit de kleren voor de Nederlandse versie van het programma Naked Attraction.

Reportage: Alaska: The Final Frontier

21.30 - 22.30 uur op Discovery

Halverwege oktober steeg het kwik nog tot boven de 20 graden en ook morgen wordt het nog flink warm. Opwarming van de aarde is geen verzinsel. Dat merkt ook de familie Kilcher, die tachtig jaar geleden een zogenoemde homestead in Alaska bouwde. De dieren waar ze op jagen, trekken zich terug vanwege de warme winters. Er is uitbreiding nodig.

Film: The Terminator

22.20 - 0.35 uur op RTL 7

Als onverwoestbare robot reist Arnold Schwarzenegger vanuit de toekomst naar het heden om de onschuldige serveerster Linda Hamilton te vermoorden. Regisseur James Cameron weet de special effects, harde actiescènes en spectaculaire stunts perfect tot een geheel te smeden.

