Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Amusement: 3Lab

23.45-0.40 uur op NPO3

3Lab komt vanavond met een documentaire over telefoontolk Fadil. Hij helpt vluchtelingen die geen Nederlands spreken om zich toch verstaanbaar te maken. Het bijzondere? Fadil is zelf ook een vluchteling uit Irak.

Cabaret: Philippe Geubels: Made in Belgium

21.30-23.30 uur op RTL 4

De Belgische cabaretier Philippe Geubels is, mede door De Slimste Mens Ter Wereld, niet alleen in eigen land een bekende; ook in Nederland is hij populair. Made in Belgium is het eerste theaterprogramma van Philippe in Nederland. Netflix breidt zijn aanbod ook deze maand weer flink uit: deze nieuwe Netflix-films en series komen in november uit.

Film: Life As We Know It

20.30-22.45 uur op SBS9

Het is bepaald geen liefde op het eerste gezicht voor Katherine Heigl en Josh Duhamel in Life as We Know It (recensie). Toch heeft een bevriend stel de twee als peetouders aangewezen van hun baby en dan zul je het net zien: ze verongelukken.

Film: Fast & Furious 6

20.30-23.05 uur op Veronica

Terwijl we wachten op Fast-spin-off Hobbs en Shaw, zendt Veronica Fast & Furious 6 uit. Hierin zijn Dom, Brian en hun team voortvluchtig na een succesvolle overval in Rio de Janeiro. Er zijn betere scripts, maar voor een film als dit is het meer dan voldoende voor volop spectaculaire acties en stunts.

Film: Into the Blue

23.05-01.25 uur op Veronica

Tijdens het snorkelen op de Bahama's ontdekt een groepje duikers een oud schip vol goud én een vliegtuig afgeladen met coke. Een vergezocht recept voor een thriller, maar bij deze film pakt het goed uit.

