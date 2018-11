Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reportageserie: Haagse lobby

22.55-23.40 uur op NPO 2

Journalist Rick Nieman duikt in de wereld van het Haagse Binnenhof. Want wie delen daar eigenlijk de lakens uit? En gaat het altijd wel om algemeen belang? Subsidies op elektrische auto's, peperdure nieuwe straaljagers; elke Nederlander betaalt eraan mee.



Talentenjacht: The Voice of Holland

20.30-22.30 uur op RTL 4

De populairste talentenjacht van Nederland gaat weer van start op RTL 4. The Voice of Holland heeft er dit jaar met Lil' Kleine een omstreden maar minstens zo populaire nieuwe coach bij.

Actiefilm: Dredd

20.30-22.20 uur op SBS9

Rechter Dredd (recensie) moet zich met zijn onervaren collega Cassandra (Olivia Thirlby) uit een vergrendeld flatgebouw weten te knokken. De twee worden achternagezeten door slechterikken.

Filmdrama: Arbitrage

20.30-22.35 uur op RTL 8

Robert Miller (Richard Gere) heeft een goed leven. Achter de schermen zit hij echter diep in de schulden en moet hij zijn bedrijf verkopen.

Documentaire: Vet Gone Wild

18.15-19.10 uur op Animal Planet

Chris Brown trekt met zijn veterinaire kennis de wijde wereld in. In Vet Gone Wild komt hij op locaties waar bedreigde dieren te vinden zijn die hij kan helpen. De eerste stop: Thailand, waar twee olifanten wel wat hulp kunnen gebruiken.



