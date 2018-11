Bekende en onbekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Elke week valt iemand af die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Özgür Aksan.

Je wordt weggestemd, wat je zelf wilde, en het programma is klaar. Wat gebeurt er dan?

"Daarna ging ik naar een hotel, waar ik eindelijk weer kon douchen en mijn tanden mocht poetsen. Daar kwam ik even tot rust en begon het malen al: heb ik wel de goede keuze gemaakt? Vervolgens ging ik naar de dokter, dat gebeurt altijd als je uit het programma ligt. Even checken hoe het met je gezondheid gaat. Ik bleek helemaal fit te zijn, de testen waren positief. Daardoor, en tot de aflevering van gisteravond, heb ik getwijfeld of ik wel de goede keuze had gemaakt door mezelf eruit te laten stemmen."

Wat denk jij dat de reden is dat je eruit ligt?

"Ik verkies vriendschap boven het spel, dat is de reden. Het was mijn plan om samen met mijn team van onbekende Nederlanders zo ver mogelijk te komen. Toen Laurie (Scheerder, red.) tegen me zei dat ze me niet meer vertrouwde, ging ik mentaal stuk. Alles wat ik in die uitzending zei, was waar. Er was echt tegen me gezegd dat Laurie niet goed bij de meiden lag en dat wilde ik haar vertellen, zodat ze haar houding kon aanpassen en ze er niet zou worden uit gestemd. Gisteravond zag ik op televisie hoe mijn teamgenoten over mij spraken, achter mijn rug om. Dat deed mij best wel wat. Blijkbaar vinden zij het spel belangrijk dan vriendschap."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Misschien had ik niet Laurie, maar Sandra (Spreij, red.) mee moeten nemen naar de samensmelting. Ik weet niet of ik daarin de juiste keuzes heb gemaakt, zij was echt sterk. Ik denk dat ik me dan ook niet had laten wegstemmen bij de eilandraad, dan was het heel anders gelopen."

Hoe heb jij je vrienden, familie en fans om de tuin geleid, zodat zij niet wisten dat je meedeed?

"Tegen mijn cliënten (Aksan is woonbegeleider, red.) heb ik gezegd dat ik naar Koerdistan zou gaan fietsen en een tijdje afwezig zou zijn. Ze verklaarden me voor gek, maar toen zei ik: 'Ik ben ook een beetje gek.' Toen ze erachter kwamen dat ik stiekem meedeed aan Expeditie Robinson, vonden ze het heel leuk voor me en nu kijken ze iedere donderdagavond naar het programma. Ik kan zelf helaas niet meekijken omdat ik elke donderdagavond moet voetballen, maar na de training ga ik gelijk naar huis en kijk ik het terug."

"Tegen mijn vrienden en ouders ben ik wel eerlijk geweest, want voor hen kan ik natuurlijk niet zomaar verdwijnen, haha."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Sandra. Toen ik haar zag, dacht ik: waarom doe jij mee? Ik verwachtte niet dat ze ver zou komen, ze leek me echt een vrouw-vrouw. Maar tijdens de proeven werd ze een beest, die deed ze heel goed. Ik denk dat veel vrouwen een voorbeeld aan haar kunnen nemen."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Maar als ik iemand móét aanwijzen, denk ik... Loiza (Lamers, red.). Ze zijn nu steeds bezig om de sterksten eruit te stemmen en Loiza is na mij het sterkst."

Wie vind je tot nu toe het sterkst overkomen?

"Robin (Bakker, red.). Hij is op alle gebieden sterk, hij is conditioneel heel goed. Robin heeft wel moeite met de verveling, maar hij is mentaal zo sterk dat hij toch doorzet."