Tim Hofman is donderdag een burgerinitiatief gestart tegen het uitzetten van in Nederland gewortelde asielkinderen. Zijn doel om 40.000 handtekeningen te halen, had Hofman al in een paar uur bereikt. Inmiddels staat de teller op ruim 100.000.

Door 40.000 handtekeningen op te halen voor zijn burgerinitiatief, hoopt Hofman het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Zo probeert hij te voorkomen dat vierhonderd kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen het land worden uitgezet. Daarnaast verwacht de programmamaker een structurele oplossing van de politiek.

Dat het dossier heel moeilijk en pijnlijk is, erkent de presentator. "Je hebt natuurlijk kinderen die al uitgezet zijn, omdat hun ouders zich aan de regels hebben gehouden of door wat voor omstandigheden dan ook. Is het oneerlijk? Tuurlijk. Betekent dit dat het de komende jaren zo door moet blijven gaan? Dat denk ik dus niet."

"De langdurige druk dat je straks uit een land wordt gezet, is schadelijk voor kinderhoofden", vervolgt Hofman. "Dus wat je doet, is kinderhoofden kapotmaken. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Niet van de ouders, niet van de politiek, niet van de maatschappij. Dat is niet humaan."

Donderdag is ook de #BOOS-documentaire Terug Naar Je Eige Land uitgekomen. Tegelijkertijd met de première is de presentator het burgerinitiatief gestart.