De omstreden Amerikaanse YouTuber Logan Paul noemt het plaatsen van de video waarin hij een lichaam van een dode man liet zien een van de domste dingen die hij ooit heeft gedaan.

Dat vertelt de YouTuber, die achttien miljoen abonnees heeft, donderdag aan The Hollywood Reporter.

Eind vorig jaar plaatste Paul een video waarin hij met vrienden het Aokigahara-bos in Japan bezocht. Dat bos is berucht om het aantal zelfmoorden dat daar wordt gepleegd. Toen Paul en zijn vrienden het levenloze lichaam van een man tegenkwamen, reageerden ze geschrokken en maakten ze er grappen over.

Dat was in een video op YouTube te zien. Omdat Paul een populaire YouTuber is, werd het filmpje vaak bekeken voordat hij het zelf verwijderde. Dat deed hij na veel kritiek.

'Ik werd al gehaat'

"Ik wist niet wat ik moest doen", vertelt Paul aan de Amerikaanse entertainmentwebsite over wat de video teweegbracht. "Ik word al gehaat en ik heb ze nu een reden gegeven om me te haten."

Paul wist niet wat hij zag toen hij de man in het bos zag liggen. Nu realiseert hij zich dat dat niet echt overkwam op camera. "Ik had empathischer moeten zijn, ik had moeten inzien dat het slecht was wat we deden en we hadden moeten stoppen met de video."

Eerder werd al bekend dat de dienst het kanaal van de vlogger uit een speciaal programma voor adverteerders haalde, waarin alleen topvideo's die aan hoge eisen voldoen welkom zijn. Ook heeft YouTube projecten stopgezet waarvoor het met de Amerikaanse vlogger samenwerkte en werden de advertenties in zijn video's tijdelijk stopgezet. Naar schatting verdient Paul zo'n 1,2 miljoen dollar (1 miljoen euro) per maand dankzij zijn YouTube-kanaal.

De YouTuber vindt het te makkelijk om te zeggen dat hij zijn eigen carrière heeft beëindigd door de zelfmoordvideo. "De enige persoon die kan zeggen of ik dat heb gedaan, ben ik zelf. Misschien als ik voor de rest van mijn leven ga slapen. Maar het maken van video's is echt mijn passie."