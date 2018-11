Tim Hofman volgt in de documentaire Terug Naar Je Eige Land vluchtelingenkinderen die naar het land van hun ouders worden uitgezet. De programmamaker wil hun situaties niet dramatischer presenteren dan ze al zijn.

"Ik ga niet op jacht naar een traan. Niemand barst in de documentaire in huilen uit, maar er zitten wel zitten spanningselementen in. We volgen bijvoorbeeld een jongen die een lichte vorm van autisme heeft en dichtslaat als we over zijn situatie praten. Zoiets moet je laten zien, vind ik, want het heeft invloed op hoe hij zijn uitzetting beleeft", zegt Hofman in gesprek met NU.nl.

"In Terug Naar Je Eige Land gaat het om mensen, ik wil niemand per se neerzetten als slachtoffer. De humaniteit staat voorop en daar hoort ook een lach bij. De situaties van deze kinderen spreken voor zich, ik hoef het niet zwaarder en ook niet luchtiger te maken dan het is. In de dingen die ik maak gaat het om menselijkheid, die bestaat niet uit één soort emotie of kleur."

De vijf kinderen die Hofman volgt zijn in Nederland geboren of wonen hier al langer dan vijf jaar. Maksim (14), Dennis (10) en Arina (5) zijn bijvoorbeeld alle drie in Nederland geboren en hun ouders woonden zeventien jaar in Nederland. In juli van dit jaar werden ze uitgezet naar Kiev. De documentaire laat zien dat de kinderen zich in hun nieuwe thuisland helemaal niet thuis voelen. Dat er ook kinderen zijn die zonder problemen worden uitgezet ontkent Hofman niet. "Maar dat is niet ons verhaal."

"Het gaat erom dat het lang niet altijd goed gaat. Wij richten ons op de invloed die een uitzetting op kinderen kan hebben. Veel van hen hebben het daar heel zwaar mee. Zowel in de aanloop als tijdens het proces. Soms komt het besluit een gezin terug te sturen onverwacht, maar soms lijkt er geen einde aan te komen. We laten een neuropsycholoog aan het woord die uitlegt wat er op zo'n moment gebeurt met een kinderbrein."

Hofman niet bang dat hij zich laat meeslepen

Met Terug Naar Je Eige Land gaat Hofman door waarmee hij al enkele jaren succesvol is: geëngageerde televisie maken waarin hij kinderen en jongeren centraal stelt en een stem geeft. Bang dat hij zich te veel laat meeslepen of verblind raakt door zijn betrokkenheid bij die doelgroep en zijn streven om onrechtvaardigheid aan te pakken, is Hofman niet.

"Ik doe dit al best wel lang en behandel ook heel zware zaken en verhalen. Dus ik vertrouw erop dat het team en ik elkaar scherp houden. Ik heb het privilege dat ik een camera en een omroep achter me heb en daar moet ik ook niet te pretentieus over doen. Ik vind het fijn dat ik documenten kan maken die van waarde zijn een waarmee ik iets voor de maatschappij kan doen. Of het nou een debat is dat ik kan aanzwengelen, of iemand die op de bank televisie zit te kijken een gevoel van erkenning kan geven."

Terug Naar Je Eige Land is vanaf 1 november op het YouTube-kanaal van #BOOS te zien en wordt 8 november uitgezonden bij BNNVARA op NPO 3.