RTL heeft het contract van Dennis Weening niet verlengd. Hij heeft er niet zelf voor gekozen om te stoppen als presentator van Expeditie Robinson, zoals de zender vorige week bekendmaakte.

"RTL heeft een andere keuze gemaakt", zegt de 41-jarige Weening woensdag in RTL Boulevard. Hij zegt voor het survivalprogramma alles aan de kant te hebben willen zetten en te balen van het besluit van de zender.

"Ik weet het al heel lang en dat maakt het vreselijk moeilijk. Ondertussen zit ik wel bij de Televizier-Ring en bij de persdag", vertelt Weening. "Het is wel emotioneel voor mij. Ik vind het onwijs jammer dat ik moet stoppen en dat is nog zacht uitgedrukt." De presentator gaat door een "rotperiode".

Nicolette Kluijver die het programma al vijf jaar met Weening presenteert, vindt het jammer zonder hem door te moeten gaan. "Het is mijn vriend en het is niet leuk." Weening nam in 2012 de presentatie van het programma over van Eddy Zoëy. Een jaar later kwam daar Kluijver bij.

RTL praat met meerdere presentatoren

RTL laat in een verklaring weten dat het klopt dat het contract is beëindigd. "In het belang van Dennis gaan we hier verder niet op in", aldus de zender. RTL laat weten met meerdere presentatoren in gesprek te zijn over de opvolging.

Eerder werd Art Rooijakkers genoemd als reden van het vertrek van Weening. Rooijakkers scoorde hoge kijkcijfers als presentator van Wie is de mol? bij AVROTROS en maakte eerder dit jaar de overstap naar de commerciële zender. Hij zei in interviews geen presentatieklussen te willen "afpakken" van collega's. Daarmee doelde hij ook op de geruchten dat hij de presentatie van RTL Late Night zou overnemen van Twan Huys, vanwege tegenvallende kijkcijfers.