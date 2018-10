De hoofdredacteur van een Brits culinair tijdschrift is opgestapt nadat hij veganisten had bespot. William Sitwell van supermarktblad Waitrose Food Magazine had volgens Britse media voorgesteld te schrijven over het vermoorden van veganisten, mensen die geen dierlijke producten consumeren.

Sitwell deed de gewraakte uitspraak in een mail aan een journalist, die had voorgesteld met een serie te komen over de veganistische keuken. "Wat dacht je van een serie over het doden van veganisten, één voor één'', reageerde de hoofdredacteur.

"Manieren om ze in de val te lokken? Te ondervragen? Hun hypocrisie bloot te leggen? Ze te dwingen om biefstuk te eten en rode wijn te drinken?''

De journaliste, freelancer Selene Nelson, reageerde geschokt. Ze vertelde BuzzFeed nog nooit zo'n reactie te hebben gehad op haar werk. Sitwell bood daarop zijn excuses aan, maar het kwaad was al geschied. Hij stelde zelf dat er sprake was van grappig bedoelde opmerkingen in een privémail.

Sitwell is een bekend gezicht in de Britse culinaire gemeenschap. Hij was onder meer jurylid in de serie Masterchef.