Beau van Erven Dorens heeft het opgenomen voor de geteisterde Twan Huys. De presentator vindt dat critici de presentator van RTL Late Night met rust moeten laten.

"Niemand zou eigenlijk op die stoel willen zitten, want het is gewoon verschrikkelijk. Je wordt zo ongelooflijk geteisterd door die media en iedereen die er wat van vindt", zegt de presentator in de Coen en Sander Show op Radio 538.

"Ik bedoel: hij heeft niet eens de tijd om overeind te komen. Hij wordt al afgeslacht voordat-ie begint. Ik heb er ook niets zinvollers over te zeggen dan wat ik nu doe. Ik heb gewoon medelijden met het hele onderwerp. Geef die vent gewoon wat rust, ga over iets anders schrijven."

Volgens de winnaar van de Gouden Televizierring moeten journalisten een ander slachtoffer dan zijn RTL-collega zoeken. "Er zijn zoveel dingen om over te schrijven. Ik zou het bijvoorbeeld leuk vinden als die journalisten een keer zouden schrijven over 25 publieke omroepen die we overeind houden in Nederland."

Van Erven Dorens 'niet in beeld' bij Late Night

Ook ging Van Erven Dorens in op de vraag of hij in beeld is om Huys eventueel op te volgen aan tafel. "Nee, daar ben ik absoluut niet over in gesprek, maar dat gesprek hoeft ook helemaal niet te komen. Want ik denk dat we heel rustig aan moeten doen met al die kritiek. Ik denk dat jullie je nog kunnen herinneren hoe de eerste maanden van Humberto Tan waren. Die waren ook niet mals hoor, kan ik je vertellen. Daarna is-ie langzaam op stoom gekomen."

Eerder gaf hij in het AD al aan dat hij ook niet zit te wachten om in de zomer RTL Summer Night te doen. "Ik heb geen zin om de stoel warm te houden. En kijk eens naar RTL Late Night. Je ziet hoeveel druk erop staat."