John Williams had nooit verwacht dat hij meer dan honderd afleveringen van Help, mijn man is klusser! zou maken.

De jubileumuitzending van het RTL 5-programma is te zien in het komende seizoen, dat donderdag van start gaat.

"In het begin dacht ik: wat geven ze me nou? Ik heb niks met klussen", vertelt Williams, die het programma sinds 2008 presenteert, aan NU.nl.

"Maar toen werd me uitgelegd dat uit onderzoek was gebleken dat veel mensen uit elkaar gaan na een verbouwing. Dat wilden ze in het programma belichten en er tegelijkertijd iets aan doen", zegt de presentator.

"Ik heb er toen mijn minimissie van gemaakt om zo veel mogelijk te voorkomen dat mensen om hun verbouwing uit elkaar gaan. Dat is echt waar we voor knokken."

'Dit wordt het seizoen van de onverwachte wendingen'

Ieder seizoen komt de 48-jarige Williams naar eigen zeggen weer voor verrassingen te staan. "Als programmamaker denk je soms dat je alles wel een keer gezien hebt, maar dit wordt echt het seizoen van de onverwachte wendingen", aldus Williams.

"Ik kwam bijvoorbeeld in een huis waar kinderen al jaren op een matrasje aan het voeteneind van het bed van hun ouders slapen. En dan schrik ik toch weer."

Ook de honderdste aflevering is volgens de presentator speciaal. "Ik heb veel gezien en geroken, maar in dit huis zat de stank echt bijna in de fundering. Verder moesten we een kachel vervangen, en toen kregen we van een expert te horen dat iedereen het huis uit moest. Er was ontploffingsgevaar, omdat die kachel al jarenlang niet gekeurd was. Daarbij was er een gaslek, dus die mensen hebben echt geluk gehad. Dit had letterlijk een klapper van een honderdste aflevering kunnen worden."