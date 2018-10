Robert Jensen, die vanaf dinsdagavond te zien is met zijn nieuwe show Jensen, maakt alleen nog programma's waar hij echt enthousiast van wordt.

"Ik heb een aantal jaren niet al te veel gedaan", vertelt de 45-jarige Jensen aan NU.nl.

Vorig jaar had hij wel nog een programma rond de Amerikaanse verkiezingen: Jensen kiest voor Amerika, waarin hij 'de andere kant' rond de verkiezingen belichtte.

"Ik doe alleen nog dingen waar ik echt achter sta. Bij de verkiezingen in de Verenigde Staten dacht ik: dit verhaal moet verteld worden. Bij dit programma had ik hetzelfde gevoel", aldus de presentator, die wederom veel aandacht wil besteden aan politiek.

Zo komen onderwerpen als de Brexit en Donald Trump aan de orde. "In mijn eerste show is Nigel Farage (de oud-leider van de Britse anti-EU partij UKIP, red.) te gast", aldus Jensen. "Ik vind dat we in Nederland veel te weinig horen over de Brexit, terwijl het een enorme impact kan hebben. Nigel Farage wordt door sommige media neergezet als een levensgevaarlijke man, maar hij heeft wel ergens voor gestreden. Ik wil graag een open en eerlijk gesprek met hem voeren."

'Iedereen zit in z'n eigen nieuwsbubbel'

Jensen nodigt ook mensen uit die een andere mening hebben dan hijzelf. "Ik wil discussies en die mogen pittig en scherp zijn. Het ergste vind ik dat iedereen tegenwoordig in zijn eigen nieuwsbubbel blijft zitten en alleen hoort wat 'ie wil horen."

Hoewel er veel aandacht zal zijn voor politieke onderwerpen, moet er volgens Jensen ook gelachen worden. "Het is niet puur politiek; sociale onderwerpen, entertainment en media komen ook aan de orde. Serieus, maar ook humoristisch belicht."