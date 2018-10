Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Amusement: Boxing Stars

20.30-22.00 uur op RTL 5

Zestien bekende Nederlanders worden in Boxing Stars door grootheden als Don Diego Poeder, Raymond Joval en Esther Schouten klaargestoomd om elkaar te lijf te gaan in de ring. Vanavond o.a. Jessie Jazz Vuijk vs. Laura Ponticorvo.

Reportage: Danny in de buitenwijken

21.05-21.55 uur op NPO3

Danny Ghosen belandt in deze laatste aflevering in Menidi. Dit noordwestelijke deel van Athene is ver verwijderd van de toeristische stad. In deze verpauperde Griekse wijk bepalen Russische maffia en kansarme migranten de sfeer. Hoe houdt de bevolking zich staande?

Amusement: Het perfecte plaatje

20.30-21.30 uur op RTL4

Bekende Nederlanders strijden in Het perfecte plaatje om de allerbeste foto. Ook moeten de deelnemers zich in allerlei foto-opdrachten aan elkaar bewijzen. Met onder meer: Patty Brard, Ryanne van Dorst en Ruben van der Meer.

Reality: Darkness

22.30-01.30 uur op DISCOVERY

Claustrofobisch en/of bang in het donker? Dan kun je deze realityserie beter overslaan. Drie volslagen vreemden worden samen in een aardedonker prehistorisch grottenstelsel en verlaten mijnengebied gedumpt. Vinden ze binnen zes dagen de uitgang?

Bakwedstrijd: Halloween Baking Championship

16.30-17.30 uur op TLC

Het is Halloween en dat betekent zeven ovens vol spinnencupcakes en taarten vol heksendrop. Onder leiding van juryleden Ron Ben-Israel, Carla Hall en Sherry Yard.

