Reportage: VetGelukkig?!

20.25-21.05 uur op NPO 3

Patty Brard en Diederik Jekel gingen, met wisselend succes, allebei aan de slag om iets aan hun overtollige kilo's te doen. Ze onderzoeken in VetGelukkig?! vanuit hun persoonlijke ervaring de wetenschappelijke kanten van overgewicht.

Reportages: Het Rotterdam Project

21.30-22.30 uur op RTL4

Drie jaar na de opnames van The Amsterdam Project keert Beau van Erven Dorens terug en helpt hij opnieuw daklozen. Niet in de hoofdstad, maar in Rotterdam. Niet zonder reden, want ook in de Maasstad leven steeds meer mensen op straat.

Realityprogramma: Verslaafd!

20.30-21.30 uur op RTL4

Peter van der Vorst volgt opnieuw verslaafden in hun afkicktraject voor het achtste seizoen van de ontroerende realityshow Verslaafd!

Reportageserie: Waar is de Mol?

20.30-21.30 uur op SBS6

Dit achtste seizoen van Waar is de Mol? start met Humberto Tan, die samen met zijn oudste dochter Isa en Johnny de Mol richting het hoge noorden van Canada gaat om daar ijsberen in het wild te fotograferen.

Talkshow: Jensen!

21.30-22.30 uur op RTL5

Robert Jensen gaat met zijn nieuwe personalityshow wederom overal met gestrekt been in. Actuele onderwerpen als fake news, de Brexit en de plasticsoep worden volgens de terugkerende talkshowhost totaal eenzijdig belicht.