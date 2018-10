Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Realityprogramma: Bed & Breakfast

21:15-22:11 uur op NPO 1

Een gloednieuw seizoen van de realityshow begint in een Gelderse schuur, die is omgebouwd tot logeergelegenheid. Maar, vindt de concurrent dat ook? B&B-houders nemen geen blad voor de mond bij de beoordeling van elkaars verblijven. Wie krijgt het hoogste cijfer?

Informatief programma: Schuldig of niet?

21:15-22:15 uur op NPO 3

Moordzaken zijn lang niet altijd beslist: was het moord? Doodslag? Zelfverdediging? Tim Hofman legt elf jongeren strafzaken vol morele en ethische dilemma's voor. In de eerste aflevering een man die thuis een inbreker doodsloeg.

Modellenwedstrijd: Holland’s Next Top Model

20:30-21:30 uur op RTL5

Het negende seizoen van Holland's Next Top Model is nog niet helemaal afgelopen. Een week na de finale blikken de vier finalisten terug op enkele spraakmakende momenten uit het afgelopen seizoen.

Fantasyfilm: Harry Potter and the Order of the Phoenix

20:30-23:15 uur op NET5

Terwijl je wacht op het tweede deel in de Fantastic Beasts-reeks, kun je eerst nog genieten met Harry Potter and the Order of the Phoenix. De sfeer hierin is venijniger dan in de voorafgaande delen, en interessant is dat de toverwereld niet zwart-wit is.

Actiefilm: Ben Hur

20.30-23.05 uur op RTL 7

Ben Hur (recensie) is geen remake van de gelijknamige film uit 1959, maar de zesde verfilming van het boek van Lew Wallace. Er ligt deze keer meer nadruk op religie en wat minder op de actie.