Actualiteitenprogramma​: Lief Dagboek

21:20-22:05 uur op NPO 1

In Lief Dagboek lezen onbekende Nederlanders gênante, ontroerende en grappige verhalen voor uit hun dagboeken van vroeger. Presentatie Marc-Marie Huijbregts.

Comedy: Brigitte Kaandorp: Grande de Luxe Extra Plus

21:30-23:45 uur op RTL 4

Dat Brigitte Kaandorp een "heel zwaar leven" heeft, kan je vanaf de bank meemaken met deze registratie van haar theatershow Grande de Luxe Extra Plus. En haar kennende doet de titel de show eer aan: naast alle hoogtepunten uit dertig jaar grappenmakerij dreigt de boel gierend uit de hand te lopen.

Documentaire: Crikey! It’s the Irwins

20:00-23:45 uur op ANIMAL PLANET

Steve Irwins missie, die in 2006 abrupt eindigde na een fatale steek van een pijlstaartrog, wordt voortgezet door zijn kinderen. Samen met moeder Terry zetten ze het werk van The Crocodile Hunter voort in hun dierentuin Australia Zoo.



Actiefilm: Fast & Furious 5

20:30-09:00 uur op RTL 4

Momenteel wordt er flink gewerkt aan een spin-off, maar eerst is het nog tijd voor een ouder Fast-deel. In Fast & Furious 5 roven Vin Diesel en zijn team auto's uit een rijdende trein. Onzinnig, maar wel spectaculair. Dat geldt ook voor de scène waarin twee auto’s een kluis van een paar kiloton door de straten van Rio sleuren.

Komische actiefilm: Hot Pursuit

20:30-23.10 uur op SBS9

In Hot Pursuit (recensie) moet politieagente Reese Witherspoon, die alles volgens het boekje doet, Sofia Vergara (Modern Family) beschermen. Deze weduwe van een drugsbaas wordt namelijk achternagezeten door corrupte agenten.