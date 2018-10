​Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Muziekprogramma: Beste zangers

20:30-21:30 uur op NPO 1

In dit slotconcert staat niet een van de zangers in de spotlights, maar mogen de zangers iemand van de bank trekken voor een duet. Lee Towers zingt met de vijftig jaar jongere Davina Michelle en Alain Clark gaat aan de slag met de operazangeres (en verrassend genoeg ook rapper) Maria Fiselier.

Dramaserie: Vanity Fair

20:25-21:20 uur op NPO 2

In dit Britse kostuumdrama zien we hoe de eenvoudige Becky Sharp hoger op de societyladder wil klimmen. Ze wordt naar New Hampshire gestuurd om als nanny aan de slag te gaan. Dat vindt ze maar niks, maar het meisje belandt daarna op een behoorlijk spannende logeerpartij.



Danswedstrijd: Dance as One

20:00-21:30 uur op SBS6

Na Dance Dance Dance (kijk hier nog eens de beste optredens ooit terug) komen Nicolette van Dam en de Vlaamse Niels Destadsbader nu met een nieuw dansprogramma, op SBS6. Ze sturen in Dance as One de beste danscrews het podium op: van hiphop tot klassiek en van modern tot latin, maar allemaal hebben ze dezelfde opdracht: zo synchroon mogelijk dansen.

Wedstrijd: In de ban van de trouwing

21:30-22:30 uur op SBS6

Zes trouwlustige koppels gaan, onder toeziend oog van presentator Kees Tol, een heftige strijd met elkaar aan. Het winnende koppel krijgt een gratis droombruiloft, met alles erop en eraan. Voor het zover is moeten ze deze bruiloft wél eerst voorbereiden en samenstellen, met elkaar.



Realityserie: Ik vertrek

21:30-22:25 uur op NPO 1

Tien jaar geleden openden Anita en Dimitry een western ranch in het Zweedse Ekshärad. In 2018 is niks meer zoals het was. Dimitry kreeg een relatie met stagiaire Marcia, Anita en de zaak aan hun lot overlatend. Anita: "Niet één, maar twee messen in mijn rug."