De negentienjarige Avanaysa Neida heeft vrijdagavond de eerste editie van de RTL-show The Talent Project gewonnen. De winnares heeft hiermee een geldbedrag van 50.000 euro gewonnen.

Neida auditeerde met het nummer Zij gelooft in mij van André Hazes en zong later ook My Way van Frank Sinatra. De moeder van een dochter van vijf versloeg in de finale de kandidaten Rick, Nelis en Anouk.

In The Talent Project worden jonge talenten in honderd dagen opgeleid tot artiesten door professionals, zoals YouTuber Kaj Gorgels.

Met onder anderen Caro Emerald, Chantal Janzen en Roel van Velzen in de jury worden de jonge zangers klaargestoomd voor het grote publiek.

Zo krijgen de deelnemers zang- en dansles en wordt er gewerkt aan hun visagie en styling. Yolanthe Sneijder-Cabau en Johnny de Mol presenteren de show.