Gwen van Poorten, die bij BNNVARA onder meer Spuiten en Slikken presenteerde, stopt met haar werkzaamheden voor de omroep.

RTL Boulevard meldt vrijdag dat de 28-jarige Van Poorten niet meer te zien zal zijn in het programma.

Het programma nam contact op met de omroep toen Van Poortens collega Geraldine Kemper donderdag in een radio-interview vertelde dat zij stopt met Spuiten en Slikken. "Ik kom niet meer terug", aldus Kemper. "Ik ben uitgespoten en uitgeslikt."

Daarna gingen er geruchten dat het programma helemaal zou stoppen. Uit een reactie van de omroep bleek dat het programma gewoon doorgaat, maar dat presentatrice Van Poorten niet langer werkzaam zal zijn voor BNNVARA.

Van Poorten vertelt aan het AD dat BNNVARA nog steeds als familie voelt. "Daar kón ik niet weg, was altijd mijn gevoel. Alles wat ik nu als presentatrice kan, heb ik daar geleerd. Ik deed oogkleppen op als er kansen op andere plekken voorbijkwamen."

Dat het soms langer duurde voordat ideeën voor programma's doorgang kregen, deed Van Poorten twijfelen. Ook inhoudelijk groeiden de twee partijen uit elkaar, vertelt ze. "Het gaat meestal over BN'ers en influencers. Ik mis de betrokkenheid van de kijkers, ik wil programma's mét hen maken. Echte verhalen over echte mensen. Mijn droom is om shows te maken als Man bijt hond, Joris' Showroom en Jambers."

Van Poorten zegt verder niet meer exclusief voor één zender televisie te willen maken."

BNNVARA 'trots' op talent Gwen

"We zijn erg trots dat we Gwen als jong talent in huis hebben gehad. Ze heeft bij BNNVARA een mooie ontwikkeling doorgemaakt en is nu klaar voor een nieuwe uitdaging elders", aldus BNNVARA. "We kijken met veel plezier terug op Gwens tijd bij BNNVARA en wensen haar veel succes met haar nieuwe avontuur."

Over Spuiten en Slikken zegt BNNVARA dat het programma niet stopt, maar dat de omroep nog zal bekendmaken in welke vorm het programma doorgaat. Mogelijk is dit alleen online. NU.nl is nog in afwachting van een reactie van BNNVARA.

Ze was vanaf 2014 te zien in Spuiten en Slikken. Ook maakte ze voor de omroep 3 op Reis Midweek en De Social Club.

Deze week werd bekend dat Van Poorten voor het AD de online serie Trucker zoekt Vlam gaat presenteren, een datingshow waarin zij op zoek gaat naar nieuwe liefdes voor vrachtwagenchauffeurs.