Nicolette van Dam presenteert vanaf zaterdag Dance as One, een nieuwe talentenjacht waarin dansgroepen het tegen elkaar opnemen en waarin ze zo synchroon mogelijk moeten dansen in verschillende dansstijlen.

"Ik was verbaasd door het talent", zegt Van Dam in gesprek met NU.nl. "Alleen dansen is al eng, laat staan om dat synchroon met een groep te doen."

De jury, bestaande uit Timor Steffens, Jan Kooijman en de Vlaamse Laurien Decibel, kunnen in de show nauwkeurig in de gaten houden of de dansgroepen elke beweging wel zo synchroon mogelijk uitvoeren. "Er draait ook een slowmotioncamera mee die alles kan terugspoelen en alle fouten onder de loep kan nemen."

De beste danscrew gaat naar huis met een prijs van 50.000 euro. "Ze mogen zelf weten wat ze met dat geld doen, maar de meesten willen het stoppen in hun dansschool en gebruiken voor hun passie", zegt Van Dam.

De dansgroepen moeten niet alleen tegen elkaar strijden, maar ook tegen 'zichzelf' dansen. "Tijdens de repetities in de middag draait er een camera mee en deze opname wordt in de ronde gebruikt. Dan zijn er nog meer dingen waar ze op moeten letten, dat maakt het heel spannend", vertelt de presentatrice. "En ook in de finales worden er weer elementen toegevoegd."

Van Dam doet presentatie samen met Niels Destadsbader

Van Dam vormt in de dansshow een presentatieduo met de Vlaamse presentator Niels Destadsbader. "Een ontzettend sympathieke vent", zegt ze over haar nieuwe collega. "In Nederland kent niet iedereen hem, maar in België is hij wel bekend als zanger en acteur. Heel erg leuk om met Niels samen te werken."

Als presentatrice van een dansprogramma voelt Van Dam, die zelf eerder meedeed aan Dancing with the Stars, zich helemaal op haar plek. "Ik hou van muziek en van de vibe in het programma." Zelf synchroondansen is echter geen uitdaging die ze aan zou durven gaan. "Dat is weer een heel andere tak van sport."

Van Dams kinderen Kiki-Kate en Lola-Lily kwamen ook kijken bij de repetities. "Ze vonden het helemaal geweldig. Wij gaan er klaar voor zitten. Dit is een programma waar je met je gezin naar kunt kijken, maar ook met een stel vriendinnen en vrienden."

Dance as One is vanaf zaterdag elke week te zien om 20.00 uur bij SBS6.