Stichting Nederlandse Top 40 heeft het tegen Radio 538 aangespannen kort geding gewonnen. Dit betekent dat de hitlijst tot het eind van dit jaar op de radiozender moet worden uitgezonden.

De rechter oordeelde vrijdag dat Radio 538 tot januari op het FM-kanaal moet worden uitgezonden. Ook moet de zender een rectificatie plaatsen, omdat de stichting van mening is dat Radio 538 een onjuiste uitlating heeft gedaan over de oorzaak van de breuk.

"Ik ben heel blij", laat Top 40-voorzitter Erik de Zwart in reactie op de uitspraak aan NU.nl weten. "Vooral voor de luisteraars. En dat zijn er nogal wat."

De Zwart had er vertrouwen in dat de rechter de stichting in het gelijk zou stellen. "We hebben ook niet veel gevraagd, het enige dat we vroegen is dat 538 verplicht wordt gesteld hun contract na te komen en dat zij stoppen met roepen dat de samenstelling van de Top 40 een issue was bij de onderhandeling over het nieuwe contract."

De Zwart blij met nieuwe partner Qmusic

De Zwart kijkt uit naar een nieuwe samenwerking met Qmusic, waar de hitlijst vanaf 1 januari wekelijks op vrijdagmiddag te horen zal zijn. "Ik ben heel blij met onze nieuwe partner."

"Radio 538 heeft ten onrechte gesuggereerd dat de samenstelling van de Top 40-hitlijsten - omdat die niet meer in overeenstemming zou zijn met de moderne tijd - reden voor de opzegging en onderwerp van de onderhandelingen is geweest", luidt de rectificatie van de zender.

"Dit was feitelijk onjuist. De samenstelling van de hitlijst is geen onderwerp van onderhandeling geweest, die vond in samenwerking met Radio 538 plaats. Aan de beëindiging van de overeenkomst zijn uitsluitend financiële onderhandelingen voorafgegaan."

Top 40 bestaat nu vijftig jaar

De Nederlandse Top 40 is inmiddels vijftig jaar op de radio te horen. De laatste 25 jaar gebeurde dit bij Radio 538. Eind september maakte de zender echter bekend met de uitzending te zullen stoppen, om met een eigen lijst te kunnen komen. De 538Top50 zou niet alleen rekening gaan houden met streamingdiensten, maar ook met het oordeel van zogenoemde Radio 538Members.

De Zwart spande een kort geding aan, toen bleek dat 538 al wilde stoppen met het uitzenden van de oude lijst op het FM-kanaal, terwijl het huidige contract nog loopt. Een woordvoerder van het radiostation liet toen weten dat Radio 538 zich aan het contract zou houden.

"Daarin staat dat wij tot 1 januari 2019 de Nederlandse Top 40 iedere vrijdag tussen 14.00 en 18.00 uur moeten uitzenden en dat blijven wij doen op ons DAB+-kanaal", zei ze toen.