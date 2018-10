Bekende en onbekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Iedere week valt er iemand af, die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Johnny Kraaijkamp jr.

Geen eilandraad voor Johnny Kraaijkamp jr. (64).: de acteur moest afscheid nemen van de wedstrijd na een letterlijk slapeloze nacht waarin hij met Nienke Plas een wedstrijd deed wie het langste een bal kon vasthouden.

Kraaijkamp jr. liet bal na een strijd van vijf uur uiteindelijk het eerst op de grond rollen.

Je verliest het spel en moet weg. Wat gebeurt er dan?

"Je moet je voorstellen dat er ruim twintig mensen om ons heen stonden die allemaal, net als wij, ruim vijf uur hadden staan knikkebollen. Dat was ook wel een beetje mijn wraak natuurlijk: de Guantanamo Bay-toestanden die je tijdens Expeditie meemaakt, wilde ik even laten voelen aan de makers. Echt afzien."

"Het meest bizarre was toch wel het uiteindelijke vertrek. Als je van het eiland afkomt, ga je naar een resort op een plek die ook redelijk afgelegen ligt. Je komt niet meteen in de drukte terecht. Maar Corry Konings, Sandra Spreij en ik vlogen samen terug en moesten toch weer even wennen toen we de drukte in de stad zagen. Zeker in Aziatische steden is het chaos in het openbaar vervoer. Dat is altijd al even schrikken en nu zeker. Niet dat ik een soort schichtig hertje was hoor. Ik heb dan wel drie weken op een onbewoond eiland gezeten, maar ik loop ook al ruim 64 jaar rond op deze aardbol. Ik ben wel wat gewend."

"Terug in Nederland heb ik overigens weer echt lekker gegeten in een visrestaurant. Je zou denken dat ik geen schelpjes meer kon zien, maar ik heb ontzettend genoten van oesters, kokkels en zelfs een krab. Die heb ik nu ook helemaal schoon laten maken." (Kraaijkamp jr. en Konings hadden samen op het eiland een krab gevangen die ze hebben gekookt, red.)

Wat is, denk jij, de reden dat je eruit ligt?

"Het was echt een beslissing. In die uren die we daar lagen had ik voldoende tijd om na te denken en ik kwam tot de conclusie dat ik hier niet meer overheen zou komen. Stel dat ik deze strijd van Nienke had gewonnen, dan was ik er uiteindelijk op een veel minder glorieuze manier uit gegaan. Ik twijfelde heel erg of ik wel zin had om door te gaan: ik was terechtgekomen op een plek met allemaal jonge mensen, die een geniepig spel wilden spelen en dan was ik waarschijnlijk slachtoffer geworden van leeftijdsdiscriminatie, om het even met een hard woord te benoemen."

"Na de samensmelting gaat het nog amper over hoe sterk je bent of hoe goed je bent in spellen. Dan gaat het ineens om complotten smeden, om anderen er zo snel mogelijk uit te werken. Ik ben blij dat ik daar in het spel ver weg van heb kunnen blijven."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Niks geloof ik. Ik heb nergens spijt van. Ik gunde het Nienke dat ze door kon, ze verdiende het en had nog heel veel in zich. En ik ben blij dat ik mensen heb kunnen laten zien dat oud zijn geen handicap is. Doe het me maar na, zo veel dagen op zo'n eiland. Ik denk dat oudere mensen alleen maar menselijker zijn, dat wij ons in anderen verplaatsen. Ik vind het leuk dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan een positiever beeld van ouderen, samen met Corry. Ben blij dat ze ons een beetje in de luwte hebben gehouden, op Duivelseiland, en dat we zo mooie momenten hebben kunnen beleven. Ik ben trots: mijn deelname was zeker niet voor spek en bonen."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Stijn Fransen, mijn collega-acteur. Ze is een klein meisje, maar ze is onwijs pittig en fanatiek. Ze heeft een normaal, gezond verstand en ook nog eens een leuk karakter. Ik zou het echt heel leuk vinden als zij wint."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Als ze verstandig zijn stemmen ze er met z'n allen Laurie (Scheerder, onbekende Nederlander, red.) uit. 'De witte heks' noemt men haar ook wel. Zij denkt dat iedereen tegen haar is, dat iedereen er op uit is haar tegen te werken, waardoor ze plannetjes smeedt om zichzelf te redden. Zij denkt duidelijk dat ze heel slim bezig is, maar ze vergeet dat de camera alles ziet. Mensen doen nu eenmaal gemeen, het is een strategisch spelletje, maar zij komt weinig sympathiek over."

Wie vind je tot nu toe het sterkst overkomen?

"Die jongen die nu in zijn eentje op finalisteneiland zit, Robin (Bakker, onbekende Nederlander, red.), die gaat het nog ver schoppen. Die onbekenden zijn bloedfanatiek, stuk voor stuk. Robin is strategisch misschien niet de sterkste, maar in de proeven zeker wel. En hij ligt goed in de groep."