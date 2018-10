Tim Hofman maakt een documentaire over vijf kinderen van vluchtelingen die terug moeten naar het land waar zij of hun ouders vandaan komen.

Het gaat om kinderen die in Nederland geboren zijn of hier langer dan vijf jaar wonen. In de documentaire wil Hofman laten zien wat het met ze doet dat ze het land worden uitgezet. Ook gaat hij langs bij politici om te vragen waarom de kinderen niet kunnen blijven.

"Deze kinderen wonen hier al jaren, in veel gevallen hun hele leven", zegt Hofman in een reactie. "Ze spreken de taal, hebben hier hun vriendjes en voelen zich Nederlands. Soms hebben de ouders fouten gemaakt, soms heeft de overheid gefaald. Je kunt daar alles van vinden, maar die kinderen kunnen we dat niet aanrekenen: zij mogen niet de dupe zijn."

Terug Naar Je Eige Land is vanaf 1 november te zien op het YouTube-kanaal van #BOOS. Een week later wordt de BNNVARA-documentaire uitgezonden op NPO3.