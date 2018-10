Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Horrorfilm: 28 Days Later

22.10 - 0.05 uur op NPO 3

Nadat ene Jim dagen in coma heeft gelegen, wordt hij wakker in de inmiddels verlaten stad Londen. Toch is hij niet helemaal alleen: een groep mensen die met een virus is besmet, maakt de straten onveilig. De film bevat prachtige, onheilspellende opnames van een verlaten stad en besmette mensen die - anders dan traditionele zombies - buitengewoon rap zijn.

Reportageserie: Expedition Unknown

20.30 - 21.30 uur op Discovery

Josh Gates gaat zich bezighouden met zijn trek over het Incapad door de Andes. Eenmaal in het Peruaanse Amazonegebied gaat hij op zoek naar een mythische stad van goud.

Kookprogramma: Jamie's 15 Minute Meals

20.35 - 21.05 uur op 24Kitchen

Jamie Oliver maakt een visstoofpotje met saffraan en knoflookbrood. En dichtgeschroeide Aziatische biefstuk met een noedelgembersalade. De 43-jarige Britse chef-kok doet een kwartier over elk gerecht.



Film: Mud

20.30 - 23.10 uur op RTL8

De vrienden Ellis en Neckbone ontmoeten Mud (recensie), die achtervolgd wordt door premiejagers. Hij wil graag herenigd worden met zijn grote liefde en de jongens bedenken een plan om hem te helpen. Onder anderen Matthew McConaughey speelt in de film.

Talentenjacht: The Talent Project

20.30 - 22.30 uur op RTL4

Voordat volgende week The Voice of Holland weer begint (met Lil' Kleine als nieuwe coach), is het tijd voor de finale van The Talent Project. Wordt het Avanaysa, Rick, Nelis of Anouk? Wie van de vier heeft zich de afgelopen maanden het meest ontwikkeld?