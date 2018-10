Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Documentaire: Natural World: Cheetahs Growing Up Fast

17.25 - 18.25 uur op NPO 2

David Attenborough vertelt het opzienbarende verhaal van een familie jachtluipaarden in het wild. Cameraman Kim Wolhuter biedt een nieuw inkijkje in het leven van deze fascinerende dieren, die om hun snelheid en ongrijpbaarheid bekendstaan.

Realityprogramma: Het Voedselgevecht

20.55 - 21.45 uur op NPO 3

In Het Voedselgevecht laat presentatrice Marlijn Weerdenburg je vier weken lang zien welke eet- en voedselstoornissen er zijn, wat voor impact die hebben en welke behandelmethoden er zijn.

Spelshow: Een goed stel hersens

21.30 - 22.30 uur op RTL4

Bekende Nederlandse stellen verkennen, onder leiding van Carlo Boszhard en Nicolette Kluijver, hun gezamenlijke hersencapaciteit. Tweevoudig olympisch schaatskampioen Kjeld Nuis en zijn vriendin Jill nemen het op tegen Charly Luske en Tanja Jess.

Actiecomedy: This Means War

20.30 - 22.45 uur op Net5

This Means War (recensie) is een geinige film waarin twee CIA-agenten, gespeeld door Tom Hardy en Chris Pine, elkaar in de liefde beconcurreren met al hun hightech snufjes. Ze vechten om het hart van Reese Witherspoon.

Realityserie: Jouw vrouw, mijn vrouw

20.30 - 21.30 uur op SBS6

Tanita en Lia zijn allebei ondernemers, maar komen uit hele een andere branche. Tanita runt haar eigen beautysalon in Rotterdam, Lia heeft een eigen snackbar in Wijk bij Duurstede en geeft weinig om haar uiterlijk. De twee dompelen zich vier dagen onder in elkaars wereld.

