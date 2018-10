Jeroen Nieuwenhuize, die sinds de zomer iedere werkdag van 10.00 tot 13.00 uur te horen is bij Radio 10, heeft zijn contract bij de zender met twee jaar verlengd.

"Ik heb altijd al een enorme liefde gehad voor hits", zegt de 46-jarige Nieuwenhuize in een reactie. "Niet alleen hits van nu, maar ook die uit het enorme poparchief. Bij Radio 10 kan ik mijn programma's op dat gebied nog meer dynamiek geven en daar voel ik me helemaal in thuis.

Volgens Roland Snoeijer, radio director van Radio 10, past Nieuwenhuize perfect bij de zender. "Hij heeft een van de bekendste radiostemmen en is een enorme muziekkenner. Het is echt opvallend hoe hij in korte tijd al een echte vertrouwde Radio 10-stem is geworden."

Nieuwenhuize maakte in mei bekend dat hij de overstap maakte van Radio 538 naar Radio 10. Bij zijn oude werkgever presenteerde hij twintig jaar lang de Top 40.