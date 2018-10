De strijd tussen Ajax en Benfica in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam heeft dinsdagavond 2,3 miljoen kijkers weten te boeien op Veronica. De uitzending van de Champions League-wedstrijd is daarmee het best bekeken programma van de avond.

Ook de voor- en nabeschouwing werden volgens cijfers van Stichting Kijkonderzoek goed bekeken. Naar de voorbeschouwing keken 1,16 miljoen mensen en naar de nabeschouwing 840.000 mensen.

Ajax maakte in de blessuretijd het enige doelpunt van de wedstrijd. In de 92e minuut maakte Noussair Mazraoui de verlossende goal. Door de zege blijft Ajax koploper in groep E met zeven punten.

RTL Late Night, waar maandagavond nog een dieptepunt werd bereikt met 188.000 kijkers, klom iets op. Dinsdagavond keken 260.000 mensen naar de uitzending.