Patty Brard maakt met Diederik Jekel een reeks over afvallen en diëten en is blij eens iets te maken dat "ergens over gaat". De presentatrice vond dat dat ontbrak in haar tijd bij SBS.

"Ik wil Shownieuws niet naar beneden halen, maar het was zo fijn om iets te maken dat echt ergens over gaat. En sinds het label 'showmeisje' van mijn hoofd lijkt te zijn gerukt, krijg ik de ene na de andere mooie aanbieding", aldus de presentatrice in gesprek met De Telegraaf.

Brard nam enige tijd afscheid van televisie, maar merkte na ongeveer drie maanden dat ze genoeg had van in haar huis op Ibiza zitten. De presentatrice zegt "bijna kwijt" te zijn geweest hoe leuk het is om iets te maken met een ploeg.

"Tijd te hebben om mensen die je interviewt echt aandacht te kunnen geven. Zonder de druk van kijkcijfers", aldus Brard (63). Op de vraag van de krant of haar aftocht bij SBS een 'blessing in disguise' is, reageert ze bevestigend. "Ik zit op mijn knieën van dankbaarheid. Dit is mijn wederopstanding."