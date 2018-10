RTL Late Night heeft maandagavond een diepterecord bereikt: de uitzending trok 188.000 kijkers. Nooit eerder keken zo weinig mensen naar de talkshow van Twan Huys.

"Wij zien de cijfers van RTL Late Night met Twan Huys ook. Een deel van de kritiek en de observaties zijn terecht", zegt een woordvoerder van RTL.

"We zijn acht weken bezig en we gaan het programma niet afrekenen op zo'n korte looptijd. Dat neemt niet weg dat niemand tevreden is met een dip onder de 200.000 kijkers. Dat moet beter. We werken er gezamenlijk hard aan om de weg omhoog te vinden, Twan in de eerste plaats. Hij heeft ons vertrouwen en onze steun. Het beter maken van het programma is onze focus."

Hoewel naar Kroongetuige nog 398.000 mensen keken, bleven die kijkers niet hangen voor de gesprekken die Huys voerde met Peter Plasman, de advocaat van de moeder van de ontvoerde Insiya. De latenightshow ontbreekt dan ook in de dagelijkse top 25 van Stichting KijkOnderzoek.

Voor een plek in die ranglijst waren minstens 425.000 kijkers nodig: zo veel mensen zagen de eerste uitzending van Wereldreis op Wielen. In het programma proberen twee gezinnen en twee duo's 20.000 kilometer in een karavaan te rijden vanuit Canada naar het zuidelijkste punt van Zuid-Amerika.

Pauw, de directe concurrent van RTL Late Night, werd door 972.000 mensen bekeken.

Humberto Tan, die RTL Late Night vijf jaar lang presenteerde en werd vervangen door Huys, wist in zijn tijd de kijkcijfers ook bij de slechtst bekeken uitzendingen hoger te houden dan zijn opvolger. Zijn minst bekeken uitzendingen werden door ongeveer 300.000 mensen gezien.