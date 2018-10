De 19-jarige Soufyan Gnini heeft Holland's Next Top Model gewonnen. "Ik ben ongelofelijk blij,"zegt het model. "Ik kan het niet beseffen." Presentatrice Anna Nooshin zei tijdens de finale te geloven in het talent van het jonge model.

Het RTL-5 programma beleefde maandag de finale, waarin vier modellen streden om de titel Holland's Next Top Model. Het Brabantse model liet deelnemers Rikki, Tim en Cecilia achter zich.

Soufyan komt op de cover van Elle en krijgt een contract bij een modellenbureau.

"We hebben gekozen voor iemand die heel veelzijdig is", zei Nooshin. "We hebben dit seizoen laten zien dat de modewereld is veranderd, want het gaat niet meer alleen om schoonheid."