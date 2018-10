Het Britse autoprogramma Top Gear krijgt er twee nieuwe presentatoren bij. Nu Matt LeBlanc heeft aangekondigd na het volgende seizoen te stoppen, nemen Paddy McGuinness en Freddie Flintoff zijn plaats in.

Deadline meldt maandag dat de twee entertainers zich bij Chris Harris zullen voegen, die nu ook al in het programma te zien is.

McGuinness is in Engeland bekend als presentator van het datingprogramma Take Me Out. Flintoff was aanvoerder van het Britse cricketteam en presenteerde daarna verschillende programma's.

De opnames van het 26e seizoen, waarin LeBlanc nog de presentator is, starten later dit jaar. De uitzendingen zijn begin 2019 te zien. Daarna gaan McGuinness en Flintoff voor de camera's staan. Het 27e seizoen verschijnt naar verwachting later in 2019.

Rory Reid, ook sinds 2016 een van de presentatoren, doet een stapje terug en zal niet meer tussen de vaste presentatoren staan. Wel blijft hij het gezicht van de online serie Extra Gear.

Wisselvallige kijkcijfers na vertrek Clarkson, Hammond en May

Top Gear werd jarenlang gepresenteerd door Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May. Het contract van Clarkson werd in 2015 niet verlengd door de BBC omdat hij een producer had geslagen.

Hammond en May stelden Top Gear niet zonder hem te willen presenteren en stapten op. Het trio maakt sindsdien The Grand Tour, een autoshow voor Amazon Prime.

Chris Evans verving Clarkson bij Top Gear, maar dat bleek geen succes. Als gevolg van tegenvallende kijkcijfers stapte hij in de zomer van 2016 per direct op.

Het autoprogramma, dat over de hele wereld wordt uitgezonden, werd sindsdien afwisselend gepresenteerd door LeBlanc, Harris en Reid. LeBlanc, die zijn bekendheid dankt aan Friends, maakte in mei bekend te stoppen met Top Gear.