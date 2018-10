De Grand Prix van de Verenigde Staten, waarin Max Verstappen zondag tweede werd, is door 1,37 miljoen mensen bekeken. De uitzending op Ziggo Sport staat met deze kijkcijfers op de vierde plaats in de top 25 van Stichting KijkOnderzoek.

Ook de voor- en nabeschouwing van de wedstrijd werden goed bekeken op de zender. Naar de voorbeschouwing keken 419.000 mensen en de nabeschouwing trok 933.000 kijkers.

Kimi Räikkönen van Ferrari schreef de race in Austin op zijn naam en het podium werd gecompleteerd door Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur slaagde er daardoor nog niet in zijn vijfde wereldtitel veilig te stellen.

Hamilton krijgt komende zondag een nieuwe kans om zich - net als in 2008, 2014, 2015, en 2017 - tot wereldkampioen te kronen. Hij heeft in Mexico aan een zevende plek voldoende. Daarna staan nog races in Brazilië en Abu Dhabi op het programma.

Het best bekeken programma van de zondagavond is wederom Boer zoekt Vrouw, waar 3,26 miljoen mensen naar hebben gekeken. Bijna alle boeren maakten deze week hun eerste keuze. Boer Wim deed het een week eerder al en boer Marnix is volgende week aan de beurt.