Misdaadserie: DCI Banks

21.25-23.00 uur op NPO 1

Detectives Banks en Cabbot belanden in een nieuwe DCI Banks weer in een lastig parket. Ze krijgen te maken met een uitgebrande woonboot, een lijk en een koffer met een beroemd schilderij.

Documentaire: Sudan: de laatste neushoorn

17.25-18.25 uur op NPO 2

Neushoorn Sudan werd dertig jaar geleden gevangen in het zuiden van Soedan. Een eenzaam leven in een Tsjechische dierentuin was zijn lot, totdat Sudan in 2009 terug naar Afrika gevlogen werd om zijn soort te redden. Hij overleed op 19 maart.

Informatief programma​: Koningspaar in Groot-Brittannië

19.15-19.50 uur op NPO 2

Nog geen week geleden vond de cruciale EU-top over de Brexit plaats en nu al bezoeken onze Koning Willem-Alexander en Máxima het Verenigd Koninkrijk.

Talentenjacht: Filmster Gezocht (M/V)

21.30-22.30 uur op SBS6

De zes overgebleven kandidaten die door zijn naar de volgende ronde van Filmster Gezocht, moeten nu aan het jury-trio bewijzen in uiteenlopende genres uit de voeten te kunnen: van comedy en sketch tot drama en crime.

Actiefilm: The Amazing Spider-Man 2

20.30-23.15 uur op RTL7

De eerste film was best een amusante superheldenfilm. Dit is de opvolger, waarin Spider-Man zijn familiegeschiedenis uitpluist, met de liefde worstelt en nieuwe vijanden maakt. Binnenkort draait ook een geanimeerde Spider-Man-film in de bioscoop.

