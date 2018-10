Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reportageserie: Volle Zalen

20.25 - 21.00 uur op NPO 2

Majd Mardo (29) vluchtte met zijn ouders en zijn zus uit Syrië. Heel wat hobbels later speelt hij in het veelgeprezen Een klein leven. Mardo bezoekt plekken uit zijn jeugd met presentator Cornald Maas.

Kunstprogramma: De toekomstbouwers

22.55 - 23.35 uur op NPO2

Toen de Dutch Design Week zestien jaar geleden voor het eerst gehouden werd, waren er slechts zestien deelnemers. Dit jaar zijn er 2.600 designers. Wilfried de Jong praat met acht veelbelovende ontwerpers over hun project en hun dromen.

Reportage: Brard & Jekel: VetGelukkig?!

20.25 - 21.05 uur op NPO3

Patty Brard, die naast dit programma ook Hotter Than My Daughter gaat presenteren, en Diederik Jekel weten allebei hoe het is om te strijden tegen overgewicht. Zij onderzoeken vanuit hun persoonlijke ervaring de wetenschappelijke en culturele kanten van overgewicht.

Realityprogramma: Steenrijk, Straatarm

20.30 - 21.30 uur op SBS6

Jan Kriekels woont samen met zijn achttienjarige zoon Calvin in een villa in het Vlaamse Diepenbeek. Zij ruilen van woning met de familie Heuvels, die in een volksbuurt in Breda de eindjes maar moeilijk aan elkaar weet te knopen.

Realityserie: Burgemeester Undercover

21.30 - 22.30 uur op SBS6

CDA'er John Berends, de burgemeester van Apeldoorn, gaat als nieuwe bewoner van de Staatsliedenbuurt undercover om zo een goed beeld van de problematiek in de wijk te krijgen. Niet zonder reden; begin deze maand werd in deze probleemwijk zelfs een motoragent van zijn brommer geschoten.