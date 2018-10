Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reportageserie: Anita wordt Opgenomen

22.16-23.05 uur op NPO 1

Anita Witzier mag in de gevangenis spreken met gedetineerden. Zo zit Feride een straf van tien jaar uit, omdat ze door haar man werd gedwongen een moord te plegen. Een vergelijkbare serie is Girls Incarcerated, die in onze beste Netflix-docu's-lijst staat.

Spelprogramma: Hunted

20.25-21.20 uur op NPO 3

Vanavond begint het derde seizoen van Hunted. Veertien mensen proberen weer van de radar te verdwijnen en dat vijfhonderd uur vol te houden. Iets wat elk jaar lastiger lijkt te worden. In het eerste seizoen lukte het marinier Evert, vorig seizoen slaagde student Omar.

Reportageserie: Wereldreis op Wielen

21.30-22.30 uur op SBS6

Twee gezinnen en twee duo's zegden hun baan op, verhuurden hun huis en vertrokken voor onbepaalde tijd naar Amerika, in een tiny house. Op wielen dus, want ze gaan er 20.000 kilometer mee afleggen.

Modellenwedstrijd: Holland's Next Top Model

20.30-21.30 uur op RTL5

De finale van HNTM is aangebroken en vindt dit jaar in de Utrechtse Nicolaïkerk plaats. De kandidaten lopen meerdere runs in kleding van vier aanstormende Nederlandse ontwerptalenten. Het 250 man tellende publiek bevat grote namen uit de modewereld.

Thriller: Olympus Has Fallen

20.30-22.45 uur op RTL7

In Olympus Has Fallen (recensie) komt het Witte Huis onder vuur te liggen en uiteraard kan slechts één man de president redden. Na een minder geslaagd uitstapje naar de romantische komedies, is Gerard Butler eindelijk terug op vertrouwd actieterrein.