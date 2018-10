Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Misdaadserie: NCIS

21:30-22:25 uur op NET5

Special Agent Leroy Gibbs en zijn team onderzoeken misdaden die te maken hebben met de Amerikaanse marine. Van moord en spionage tot terrorisme en diefstal, alles wordt uitgeplozen. In de eerste aflevering van het zestiende seizoen krijgt Gibbs de rol van waarnemend directeur, precies een maand nadat Vance is ontvoerd.



Actiefilm: Fast & Furious (2009)

20:30-22:40 uur op Veronica

Vin Diesel en Paul Walker zijn samen te zien in Fast & Furious (recensie). Dat gebeurde eerder in The Fast and The Furious (2001), toen illegale straatraces nog cool waren. In Fast & Furious proberen ze het nog een keer.

De franchise komt binnenkort met een gloednieuwe spin-off rond de personages Hobbs en Shaw.

Misdaadfilm: Son of a Gun

20:25-22:25 uur op RTL 7

Hoe macho wil je het hebben? Son of a Gun is een film die zich afspeelt in een Australische gevangenis. De kleine boef Brenton Thwaites belandt er tussen de gruwelijkste criminelen, maar één van hen (Ewan McGregor) neemt hem onder zijn hoede.

Documentaire: Oplichters op het internet

21:30-22:30 uur op SBS6

In de eerste aflevering gaat Kees van der Spek langs bij Linda. Zij werd via een datingsite verliefd op een Engelse man. Hij beloofde haar gouden bergen, totdat hij opeens in Zuid-Afrika in de gevangenis belandde. Er moest smeergeld betaald worden om hem vrij te krijgen.

Filmdrama: Call Me by Your Name

20:30-22:40 uur op FILM1

In Call Me by Your Name neemt Elio's vader elke zomer een assistent in huis en moet Elio dus een indringer tolereren. Hier heeft de nukkige tiener geen zin in. Maar als de knappe Olivier opduikt, verandert hij van gedachten. Het lome Italiaanse klimaat zorgt voor eenzelfde cameravoering en het is lekker om daarin mee te gaan als een minivakantie. Er verschijnt nog een vervolg op de film.