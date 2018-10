Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Realityprogramma: Ik vertrek

21:30-22:25 uur op NPO 1

Vanavond in Ik Vertrek: Laura koopt met haar man Pepijn, zoontje Joep en haar ouders Jack en Helma een hotel, bar, restaurant en een appartement in Duitsland. Geen van allen heeft horeca-ervaring.

Misdaadserie: The Lawyer

20:25-22:00 uur op NPO 3

Frank en Sara zijn broer en zus. Hij is een veelbelovend advocaat, zij doet het goed bij de politie. Als kind zagen ze hoe hun ouders door een autobom om het leven kwamen. Voor Frank is dat een latent verdriet, voor Sara een blinde ambitie om de waarheid te achterhalen.



Documentaire: 30 jaar Dutch Dance

22:55-23:45 uur op NPO 3

's Lands grootste exportproduct is dance, een sector die pas dertig jaar jong is. Goed voor een drieluik, waarin onder anderen Armin van Buuren en Joost van Bellen anekdotes ophalen.



Dramaserie: Dr. Bull

21:00-21:55 uur op NET5

De dramaserie Dr. Bull is geïnspireerd door de carrière van Dr. Phil, die onlangs een hele andere kant van zichzelf liet zien. Jason Bull wordt als deskundige opgevoerd in rechtszaken, waarin hij op charmante wijze de show steelt.

Actiefilm: Enemy of the State

20:00-22:50 uur op SBS6

In deze zenuwslopende actiethriller verandert Will Smith in één klap van een gerespecteerde advocaat in opgejaagd wild, wanneer hij - zonder het zelf te weten - een videotape met belastend materiaal toegespeeld krijgt. Wil je meer inspiratie? Dit zijn de tien beste actiesequels ooit.