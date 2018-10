Paul de Leeuw, tot voor kort de presentator van het populaire programma Ranking the Stars, is ook gevraagd om in Engeland een proefversie van het programma te maken. De presentator besloot echter niet op dit verzoek in te gaan.

In gesprek met NRC vertelt De Leeuw dat televisieproducenten uit Londen naar Nederland zijn gevlogen om de presentator aan het werk te zien.

"Het is van oorsprong een Aziatisch format. Het werkt nergens ter wereld, behalve in Nederland. Dankzij de presentator", vertelt 56-jarige televisiemaker, die in juni bekendmaakte van de publieke omroep over te stappen naar RTL.

"Ze vroegen na afloop: hoeveel schrijvers zitten hier op? Maar vrijwel alles is spontaan. Toen zeiden ze: wil je niet een proefprogramma in Engeland draaien?"

De Leeuw heeft het verzoek naar eigen zeggen met zijn "stomme kop" afgewezen. "Want ik spreek geen Engels. Nu denk ik: wat ben ik toch een lul, dat had ik toch gewoon moeten doen."

De presentator, die in december voor het eerst na zijn overstap op RTL te zien zal zijn met zijn jaarlijkse sinterklaasshow Sint en De Leeuw, noemt Ranking the Stars daarbij "een bedenkelijk programma". "Maar fantastisch om te maken. Ik kijk nooit terug. Je moet ontzettend helder in je hoofd zijn, ik drink er nooit bij. Hooguit na de tweede of derde opname, maar dat zie je dan ook."

Jongeren vinden De Leeuw te grof

Volgens De Leeuw is een positief aspect van Ranking the Stars dat het programma jongeren naar de publieke omroep trekt. Ook merkt hij dat jonge mensen zijn theatershow Vette Pech bezoeken, wat wellicht ook wordt aangewakkerd door het programma. "Die vinden grofheid niet zo leuk", zegt hij over deze doelgroep. "Ze klagen na afloop: 'Het gaat wel veel over seks'. Jongeren zijn preutser."

Het is nog niet bekend of Ranking the Stars met een andere presentator een vervolg krijgt op de publieke omroep. Vorige week vertelden Richard Groenendijk en Patty Brard, die beiden meerdere seizoenen kandidaten waren, niet in het programma terug te keren als er een nieuw seizoen komt.