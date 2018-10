De gemeente Amsterdam wil geen medewerking verlenen aan journalisten van het huis-aan-huisblad City met interviews en columns van stadsdeelbestuurders. Dit vanwege een handhavingsprocedure tegen het blad omdat de gemeente vindt dat er te veel reclame in staat.

Het Amsterdamse huis-aan-huisblad City is boos over het besluit van de gemeente Amsterdam. Voormalig Telegraaf-hoofdredacteur Sjuul Paradijs, die met productiehuis Trusted Media de redactie invult, meent dat Amsterdam zich met deze maatregel op een "hellend vlak" begeeft. "Dat is treurig zeker gezien het feit dat de lokale journalistiek toch al sterk onder druk staat."

Volgens een woordvoerder kan de gemeente zich niet vinden in de kritiek. "City heeft de wethouders benaderd voor een interview en de stadsdeelwethouders voor een column. We vinden dat op dit moment ongepast omdat er een handhavingstraject loopt tegen City. Ze hebben een waarschuwingsbrief gekregen en de adverteerders zijn op de hoogte gesteld."

Volgens de zegsvrouw krijgen de journalisten van het blad gewoon antwoord als ze de gemeente bellen met vragen of een reactie. "Maar met een column of een interview straal je uit dat je het oké vindt, en dat vinden we het niet."

Gemeente niet blij met hoeveelheid reclame

De gemeente is niet blij met de hoeveelheid reclame in het huis-aan-huisblad. Dat past namelijk niet bij het nieuwe beleid van Amsterdam, dat dit jaar de ja-ja-sticker invoerde.

Inwoners die deze sticker op de brievenbus plakken, geven hiermee aan dat ze folders willen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze geen folders en ook geen reclame. De hoofdstad wil hiermee jaarlijks 1,8 miljoen kilo papier besparen.