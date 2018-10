Bekende en onbekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Iedere week valt er iemand af die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Sandra Spreij.

Kamp Onbekend wist ook deze week niet het duel te winnen. Door het bondje van de vier jongere deelnemers kwamen Jan en Sandra in de gevarenzone en moest laatstgenoemde uiteindelijk het veld ruimen.

Je wordt weggestemd en loopt weg. Wat gebeurt er dan?

"Ik ging na de eilandraad even kletsen met Nicolette en kreeg toen een filmpje van het thuisfront te zien. Daarna ging ik een hapje eten - eindelijk wat anders dan cassave - en moest ik naar een badkamer, waar ik mezelf voor het eerst kon zien en op de weegschaal moest staan.

Ik ging niet gelijk van het eiland af. Het duurde een paar dagen voordat ik weer met het vliegtuig naar Nederland kon. Ik zag het aankomen dat ik eruit zou liggen, maar een paar dagen later dacht ik toch: shit. De dag erna was de samensmelting."

Wat is, denk jij, de reden dat je eruit ligt?

"Nou ja, we hadden de proef verloren hè, haha. Ik wist ook dat het tussen mij of Jan (Bronninkreef, red.) zou gaan. Die jongere meiden zouden elkaar er echt niet uitstemmen. Dus toen ik eruit ging, vond ik het ook wel goed zo."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"De ouderen hadden veel meer met elkaar moeten praten, wij hadden samen veel sterker moeten gaan staan. Zo hadden we de twintigers eruit kunnen stemmen. Maar wij waren bezig met genieten en hoe fijn we het daar hadden, terwijl we meer op het spel hadden moeten focussen.

Vorige week ging Gwenda eruit, dat was echt een klap in haar gezicht. Ik wist van tevoren al dat ze eruit zou liggen, maar ik heb niet op haar gestemd. Ik had het anders moeten doen, ik had haar moeten waarschuwen. Het is voor haar echt niet leuk gegaan, maar het was ook wel logisch dat ze eruit lag. Zij was op dat moment een irritatiefactor in de groep, terwijl ik haar eigenlijk een heel tof wijf vind. Maar dat doet weinig eten en slaaptekort met je."

Hoe heb jij je vrienden en familie om de tuin geleid, zodat zij niet wisten dat je meedeed?

"Ik heb een appartement op Ibiza, dus ik vertelde gewoon dat ik daar was. Mijn dochter had mijn telefoon, dus als mensen mij appte, stuurde zij een bericht terug. Wilden ze bellen, dan appte mijn dochter dat ik druk was en of het verhaal even via WhatsApp kon."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Ik vind het echt super dat Corry (Konings, red.) meedeed. Dat je dat op die leeftijd nog doet (Konings is 67 jaar, red.), vind ik heel stoer."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Daar ga ik niets over zeggen."

Wie vind je tot nu toe het sterkst overkomen?

"Ik vind Robin (Bakker, red.) een sterke speler, zowel lichamelijk als mentaal. Hij heeft denk ik ook een hoge gunfactor. Laurie (Scheerder, red.) is bloedirritant, maar zij speelt het spel wel goed. Jan heeft ook een hoge gunfactor, hij zou nog weleens door de mazen van het net kunnen glippen. Loïza (Lamers, red.) en Gregory (Sedoc, red.) vind ik ook heel goed. Maar als ik één iemand moet aanwijzen, dan vind ik Robin de sterkste."