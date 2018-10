Bekende en onbekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Iedere week valt er iemand af, die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Corry Konings.

Met haar 67 jaar is Konings de oudste deelnemer aan Expeditie Robinson ooit. Ze wist het vijftien dagen uit te houden in het programma, maar uiteindelijk kostte een proef op Duivelseiland haar de kop. Johnny Kraaijkamp jr. puzzelde net iets sneller.

Je verliest het spel en moet weg. Wat gebeurt er dan?

"Ik was heel graag langer gebleven, dus natuurlijk was ik even teleurgesteld. Maar ik gun het Johnny ontzettend, dus ik was ook meteen heel blij voor hem. Tijdens ons verblijf op Duivelseiland en ook daarvoor heb ik eigenlijk nooit last gehad van het buiten slapen of het weinig eten, maar toen ik in het hotel aankwam waar ik sliep voor ik ging vliegen, was ik toch wel heel blij een echt matras te zien."

"Thuis merk je pas wat voor impact het heeft. Sinds de uitzendingen zijn begonnen, staat mijn telefoon niet meer stil. Ik word aangesproken in de supermarkt door mensen die 'fan' zijn en 'voor mij' zijn. Toen ik dat woensdag had en wist dat ik er de volgende dag uit ging, vond ik het ook echt even moeilijk om blij te blijven en te zeggen dat ze vooral weer moesten gaan kijken."

Wat is, denk jij, de reden dat je eruit ligt?

"Het is niet anders, ik was gewoon net wat langzamer dan Johnny bij het maken van de puzzel. Toen ik op het eiland aankwam, ging ik ervan uit dat ik er wel snel uit zou liggen, met al die jonge mensen die mij als 'oudere' snel zouden wegstemmen. Maar dat gebeurde niet, want Aisha (Echteld, hiphopartiest I Am Aisha, red.) wilde weg en ook Josylvio (rapper, red.) vroeg of we hem naar huis wilden stemmen."

"Uiteindelijk ben ik blij dat ik op deze manier naar huis ben gegaan; het is eerlijker. Je hebt het gewoon minder goed gedaan dan de ander. Als je in de eilandraad wordt weggestemd, kan het ook nog persoonlijk voelen. Zoals bij Gwenda (Nielen, red.) die er vorige week werd uit gestemd door bijna iedereen, terwijl zij geen flauw idee had dat ze het van plan waren."

"En achteraf is het misschien ook wel goed. Ik weet niet hoelang ik het nog had volgehouden. Ik zag op televisie ook echt hoeveel ik wel niet was afgevallen."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"De ruzie die ik had met Aisha had ik anders moeten aanpakken. Ik had haar denk ik gewoon een knuffel moeten geven, nadat we zo tegen elkaar uitvielen. Maar dat is achteraf heel makkelijk gezegd. Ik weet dat zij een lief mens is, met een goed hart. Dat ze toen zo boos deed, kan door van alles en nog wat zijn geweest, ik weet niet hoe zij het eiland op is gekomen. En ik was helaas de pispaal. Ik hoop ook ontzettend dat het een beetje vergeten zal worden door mensen, dat Aisha lekker door kan gaan met haar muziek en mensen zich daarop gaan concentreren."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Niemand eigenlijk, want voor mijn gevoel was iedereen heel erg zichzelf. Jody keek een beetje de kat uit de boom, Steven hield de humor erin, iedereen had zijn eigen trekjes en ik vond het allemaal heel leuke mensen. Ik heb nog straattaal van ze geleerd, het waren stuk voor stuk schatten."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Dat ligt totaal aan de proef, maar ik denk dat het veilig is te stellen dat Jan gevaar loopt als de onbekenden moeten gaan stemmen. Die vier jongeren zijn helemaal met elkaar, dat zie je gewoon gebeuren. Bij 'kamp bekend' weet ik het niet. Ik hoop in ieder geval dat Johnny nog even mag blijven."

Wie vind je tot nu toe het sterkst overkomen?

"Loiza is iemand waarvan ik denk dat ze het nog heel ver kan schoppen. Ze gaat maar door, ze geeft niet op en blijft het proberen. Maar je weet het niet; iedereen lijkt nu nog goed in teams te zitten, maar na de samensmelting kunnen die gesprekken ineens anders gaan verlopen."