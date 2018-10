Emma Bunton gaat de Amerikaanse versie van The Great British Bake Off presenteren. Dat vertelde de voormalige Spice Girl in het radioprogramma Heart London Breakfast Show, die ze presenteert.

Bunton is de tweede Britse in de The Great American Baking Show, waarin amateurbanketbakkers het tegen elkaar opnemen. Paul Hollywood is, evenals in het origineel The Great British Bake Off, jurylid. Ook de Amerikaanse chef-kok Sherry Yard zit in de jury.

De opnames van het programma zijn begonnen, de kerstaflevering wordt nu gemaakt. "Wie houdt er meer van Kerstmis dan ik? Dus kersttaarten, -gebakjes, en -koekjes, die ik nu cookies moet noemen. De mensen bij Bake Off eten niet zoveel van al het lekkers, dus ik wou bijna zeggen: 'Wil je dat in mijn trailer zetten? Dan eet ik het straks wel op'", aldus de 42-jarige presentatrice.

Het vierde seizoen van de The Great American Baking Show wordt uitgezonden door ABC. Heel Holland Bakt is de Nederlandse versie van de The Great British Bake Off.