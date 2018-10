Nog op zoek naar een goede film, serie of spelshow voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de tv-tips op een rij.

Reportage: Voor de vorm

21:25-22:00 uur op NPO 2

Voorwerpen hebben soms de gekste vormen. Hoe komen die eigenlijk tot stand? Waarom heeft een wijnglas bijvoorbeeld een steel? Ontwerper Christien Meindertsma ontdekt op het Italiaanse eiland Murano dat deze steel helemaal geen gebruiksfunctie heeft.

Consumentenprogramma: Keuringsdienst van Waarde

20:25-20:55 uur op NPO 3

Wat klopt er van de claims van fabrikanten? Neem nou het 'haasje'. Iedereen kent wel de varkens- of ossenhaas, maar ineens waren er ook haasjes van kip, zalm, forel en kalkoen. Waar zit dat dan precies en waarom is het altijd duurder dan een filetje? Keuringsdienst van Waarde zoekt het uit.

Bekijk ook de nieuwe Netflix-films en series die in oktober uitkomen

Filmcomedy: 17 Again

20:30-22:40 uur op NET5

17 Again (recensie) begint in 1989 en Mike (Zac Efron) wacht een mooie sportcarrière. Een scène later zien we een gefrustreerde Mike anno nu (Matthew Perry) in een scheiding. Ook heeft hij twee kinderen die niets van hem willen weten. Zac Efron is charmant als altijd, maar vormt in deze wankelende tienercomedy nooit echt één personage met Matthew Perry.

Realityserie: Ed Stafford: Left for Dead

21:30-22:30 uur op Discovery

Avonturier Ed Stafford is nergens bang voor. Hij laat zich afzetten op plekken waar je je ergste vijand nog niet achterlaat. Zo kan hij ervaren hoe het is om helemaal aan je lot overgelaten te worden. Een situatie als in de beste survivalfilms aller tijden. De eerste bestemming is een mangrovebos in Madagaskar met razendsnel opkomend water.

Zin in nog meer reality-tv? Dit zijn de beste realityshows op Netflix

Documentaireserie: Air Crash Investigation

20:00-21:00 uur op NGC

Vliegtuigrampen kunnen schokkende oorzaken hebben. Air Crash Investigation vertelt het verhaal van een toestel dat midden in de stad een noodlanding maakte, nadat het dwars door een zwerm vogels heen was gevlogen.