Eva Jinek heeft de Sonja Barend Award gewonnen voor het interview met politicus Farid Azarkan in haar talkshow Jinek.

Adriaan van Dis (gesprek met Stephen Fry) en Coen Verbraak (interview met predikant Floris van Binsbergen) waren ook genomineerd voor de prijs voor het beste interview.

In het gesprek met Jinek probeerde Azarkan uit te leggen hoe zijn partij DENK een nepcampagne testte. Dit deed de partij met affiches met pittige uitspraken die van de PVV leken te komen, om zo de partij van Geert Wilders in diskrediet te brengen. Het interview leidde tot een pittig gesprek tussen Jinek en de politicus.

Jinek kreeg de prijs woensdagavond uit handen van naamgever Sonja Barend, die voor de uitreiking van de VARAgids-prijs naar de studio van De Wereld Draait Door was gekomen. "Het is nogal een overgang om hier te zijn en ik had me voorgenomen dat dit niet zou gebeuren, maar het zijn hormonen", zei Jinek nadat ze betraande ogen kreeg aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk.

'Je ziet aan mij de verbazing over het gesprek'

"Dat het gesprek tussen ons zo zou worden, had niemand verwacht. Ik heb het teruggekeken, omdat ik wist dat ik hiernaartoe ging. Maar dit is wat je op tv wilt zien gebeuren en je ziet aan mij de verbazing over het gesprek", ging Jinek verder. "Ik ben zo blij met deze prijs. Ik wil eenzelfde interviewer zijn als Sonja en daarom vind ik het een eer dat ik deze prijs heb gewonnen."

Barend was lovend over de winnares van het beste tv-interview van het jaar. "Dit was mijn gedroomde winnaar, want het was een live gesprek. Eva kan ontzettend goed luisteren. Het was een vechtgesprek, met een man. Dat moet je ook durven. Ik weet zeker dat ze zich enorm goed had voorbereid, want ze was geen enkele keer het spoor bijster."

Jeroen Pauw en Tim den Besten stonden op longlist

Eind september werd de longlist voor de journalistieke interviewprijs bekendgemaakt. Toen stonden ook onder anderen Jeroen Pauw en Tim den Besten op de lijst met genomineerden.

Pauw maakte kans op de felbegeerde prijs voor zijn gesprek met Martin Kock over diens wens om een einde aan zijn leven te maken. Den Besten maakte kans op de prijs door zijn interview met muzikant en journalist Aafke Romeijn in Tims ^ tent.

Janine Abbring won vorig jaar Sonja Barend Award

De prijs, die voor de tiende keer wordt uitgereikt, ging vorig jaar naar Janine Abbring. Zij kreeg de onderscheiding voor haar gesprek met de terminaal zieke burgemeester Eberhard van der Laan in Zomergasten.

Eerder kregen onder anderen Van Nieuwkerk (2009) en Humberto Tan (2016) de onderscheiding voor het beste tv-interview van het jaar.

Kernjury van vier journalisten en recensenten

De jury van de verkiezing van de Sonja Barend Award bestaat uit Arjen Fortuin (tv-recensent NRC Handelsblad), Joep School (Het Parool en VARAgids), Maaike Bos (tv-recensent Trouw) en Roy van Vilsteren (adjunct-hoofdredacteur VARAgids).

De 78-jarige Barend, naar wie de prijs is vernoemd, neemt zelf geen zitting in de jury.