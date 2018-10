Caroll Spinney, die 49 jaar lang in de Amerikaanse versie van Sesamstraat speelde en de personages Pino en Oscar de Mopperkont vertolkte, gaat met pensioen. De 84-jarige acteur neemt hiermee afscheid van het kinderprogramma.

"Big Bird (Pino in de Nederlandse versie, red.) heeft me op zo veel plekken gebracht. Hij heeft mijn geest geopend en mijn ziel gevoed", stelt Spinney in een verklaring die is gedeeld door onder meer E News.

De rollen worden overgenomen door poppenspelers Matt Vogel en Eric Jacobson. Spinney laat weten dat hij de twee acteurs zelf heeft uitgekozen. "Nu wordt het tijd dat zij mijn alter ego's overnemen en hen nieuw leven inblazen", aldus Spinney.

Spinney was al heel lang werkzaam als poppenspeler. Hij werkte in Las Vegas voordat hij in aanraking kwam met Jim Henson, de bedenker van The Muppets. Henson maakte de poppen voor Sesamstraat. Dankzij deze ontmoeting mocht Spinney voor het kinderprogramma werken.

Vogel, die ook Kermit en Graaf Tel speelt, zal in de huid kruipen van Pino. Jacobson wordt de nieuwe acteur van het personage Oscar de Mopperkont.