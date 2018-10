De Amerikaanse zender CBS doet er alles aan om van de nieuwe talentenjacht The World's Best een succes te maken. De eerste aflevering wordt uitgezonden na de finale van de 53e Super Bowl, die plaatsvindt op zondag 3 februari 2019.

The World's Best met James Corden als presentator, werd vorige week aangekondigd. Aan het programma werken ook Chantal Janzen en Angela Groothuizen mee. RuPaul Charles, Drew Barrymore en Faith Hill vormen de jury van de show.

Shows of series die vlak na de populaire Super Bowl worden uitgezonden, kunnen traditiegetrouw rekenen op extra veel kijkers. Zo debuteerde de CBS-show Survivor: The Australian Outback in 2001 met 45,4 miljoen kijkers.

Het record werd in 1996 met een aflevering van Friends neergezet. Toen bleven bijna 53 miljoen kijkers hangen. Vorig jaar had NBC het tijdslot achter de Super Bowl in handen. Bijna 27 miljoen Amerikanen keken toen naar This Is Us.