2,58 miljoen mensen hebben dinsdagavond gezien hoe het Nederlands elftal gelijkspeelde (1-1) tegen België in de oefeninterland in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

De uitzending op NPO 1 is daarmee volgens Stichting KijkOnderzoek het best bekeken programma van dinsdagavond. Ook de voor- (1,57 miljoen kijkers) en nabeschouwing (1,25 miljoen kijkers) zijn goed bekeken en staan hoog in de dagtop-25.

Het NOS Journaal van 20.00 uur staat met 1,85 miljoen kijkers op plek twee in de top 25 en naast de verschillende uitzendingen rondom de wedstrijd in België staat ook De Wereld Draait Door (1,28 miljoen kijkers) in de top vijf.

Volgende maand zijn de tweede laatste duels van het Nederlands elftal in 2018. Oranje speelt in de Nations League thuis tegen Frankrijk (16 november) en uit tegen Duitsland (19 november), die wedstrijden zijn ook te zien op NPO 1.