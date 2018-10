Richard Groenendijk en Patty Brard, die beiden meerdere seizoenen kandidaten waren in Ranking the Stars, keren niet terug in het programma als er een nieuw seizoen komt. Zij zien dat niet zitten nu presentator Paul de Leeuw is overgestapt naar RTL.

"Ik ga daar niet zitten als Paul stopt", vertelt Groenendijk maandag in RTL Boulevard. Brard sluit zich hierbij aan.

"Richard en ik hadden al besloten dat het vorige seizoen het laatste zou worden. Wie er ook gaat staan, we vonden het eigenlijk een beetje klaar", vertelt de presentatrice.

Groenendijk bevestigt dat hij is benaderd om de nieuwe presentator van Ranking the Stars te worden. Hij heeft dit echter afgeslagen. "Ik zou heel iemand anders vragen voor de presentatie", zegt de komiek. "Een vrouw, iemand als Chazia Mourali, die echt iets anders doet. Of RTL moet het programma gaan uitzenden."

Brard vindt dat het programma waarin bekende Nederlanders elkaar in een ranglijst moeten zetten beter tot een eind kan komen als De Leeuw het niet presenteert.